Die dts zitiert Emmanuel Macron mit einer deutlichen Verteidigung der französischen Wirtschaftslage. Laut Presse Augsburg beruft sich der Präsident in einem Gespräch mit der FAZ auf solide Einnahmen, gute Bonität und hohe Infrastrukturinvestitionen.

Macron widerspricht Darstellungen, wonach Frankreich finanziell am Abgrund stehe. Er verweist auf stabile Steuerquellen, Investitionen in Verkehrs- und Energieprojekte sowie Reformen, die Standortnachteile abbauen sollen. Der Präsident betont zugleich, dass der europäische Rahmen für Wachstum und Stabilität zentral sei und Paris auf enge Zusammenarbeit mit Berlin setzt.

Ökonominnen und Ökonomen verweisen auf die angespannten Haushalte und steigende Zinslast, sehen aber zugleich Stärken etwa bei Demografie und Innovationsförderung. Für die kommenden Monate rechnet Paris mit einem Mix aus Konsolidierung und gezielten Investitionen, um die Wettbewerbsfähigkeit zu stützen.

Quelle: ExtremNews



