Geheimdienst: Russen haben wieder militärische Erfolge in Ukraine

Russland kann im Krieg in der Ukraine wieder militärische Erfolge verzeichnen. Nach Angaben des britischen Militärgeheimdienstes haben die Russen ihre Angriffe um die Städte Pawliwka und Wuhledar verstärkt und dabei den Fluss Kashlahach überquert, der zuletzt mehrere Monate lang die Frontlinie gebildet hatte.

Die russischen Befehlshaber wollten wahrscheinlich eine neue Vorstoßachse in der Oblast Donezk entwickeln und Streitkräfte aus der stark umkämpften Region um Bakhmut ablenken, heißt es im täglichen Lagebericht aus London am Dienstag. Es bestehe dabei "die realistische Möglichkeit, dass Russland in diesem Sektor weiterhin lokale Gewinne" erziele. Es sei jedoch unwahrscheinlich, dass die Russen genügend Kräfte aufbringen könnten, um einen operativ bedeutsamen Durchbruch zu erzielen, so die britischen Geheimdienstler. Ein zuvor auf dasselbe Gebiet erfolgter Angriff der russischen 155. Marine Infanterie-Brigade konnte von den Ukrainern abgewehrt werden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur