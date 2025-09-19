Selenskyj sicher: Russland schwächelt militärisch

Der MDR berichtet, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (SN) Russland militärisch geschwächt sieht. Er kündigt an, die eigene Verteidigungsfähigkeit weiter auszubauen und Partner enger einzubinden.

Selenskyj verweist auf anhaltende Materialverluste des russischen Militärs, Engpässe bei moderner Ausrüstung und die Wirkung internationaler Sanktionen. Für die Ukraine bleibe entscheidend, Präzisionsfähigkeiten, Luftabwehr und elektronische Kampfführung zu stärken. Parallel setzt Kiew auf langfristige Rüstungskooperationen, um Versorgungslücken zu schließen und Unabhängigkeit von Lieferkettenrisiken zu erhöhen.

Die Regierung wirbt zugleich um einen robusten Unterstützungsrahmen der Partner, vom Munitionsnachschub bis zur Ausbildung. In Kiew wird damit gerechnet, dass die Dynamik an einzelnen Frontabschnitten wechselt, insgesamt aber der Druck auf Russland aufrechterhalten werden kann. Selenskyj ruft die Bevölkerung zu Durchhaltevermögen auf und betont die Bedeutung funktionierender Infrastruktur im Hinterland.

Quelle: ExtremNews



