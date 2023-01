Das Kommando der 128. Gebirgsjägerbrigade der ukrainischen Streitkräfte soll im Gebiet Saporoschje neutralisiert worden sein. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Dies erklärte der Vorsitzende der Bewegung "Wir sind mit Russland" und Mitglied des Hauptrates der Verwaltung des Gebiets Saporoschje, Wladimir Rogow:

"Nun ist auch die Kommandozentrale der 128. Brigade im Gebiet Saporoschje zerstört worden ‒ zuvor war ihr Führungspersonal stets am Leben geblieben."

Am selben Tag erklärte Rogow, dass der strategische Vorteil am Frontabschnitt Saporoschje an die russische Armee übergegangen sei."

Quelle: RT DE