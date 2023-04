Ukrainische Einheiten feuern hochexplosive Raketen auf zivile Ziele

Die Vertretung der Donezker Volksrepublik beim Gemeinsamen Zentrum für die Kontrolle und Koordinierung von Fragen im Zusammenhang mit ukrainischen Kriegsverbrechen hat am Donnerstag festgestellt, dass ukrainische Einheiten am Mittwoch zivile Ziele in der Stadt Schachtjorsk in der Volksrepublik Donezk mit hochexplosiven Raketen aus einem Mehrfachraketenwerfersystem vom Typ Smertsch beschossen hatten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zum Einsatz bei dem Angriff kamen Raketen vom Typ 9M55F. Dabei wurde ein Zivilist schwer verwundet und ein Bergwerk beschädigt. Zuvor hatte die DVR-Vertretung berichtet, dass das ukrainische Militär vier Geschosse unbekannten Typs auf Schachtjorsk abgefeuert habe." Quelle: RT DE