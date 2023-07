Ukraine will alle Ortsnamen mit Russlandbezug innerhalb von sechs Monaten umbenennen

In der Ukraine ist ein Gesetz zur Umbenennung von Orten in Kraft getreten, deren Namen mit Russland oder der UdSSR in Verbindung stehen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die lokalen Behörden hätten nun sechs Monate Zeit, um entsprechende Umbenennungen vorzunehmen, sagte der Beauftragte für den Schutz der ukrainischen Sprache, Taras Kremin. Auf seiner Facebookseite schrieb er: "Heute, am 27. Juli, ist das Gesetz der Ukraine über die Verurteilung und das Verbot der Propaganda für die russische imperiale Politik in der Ukraine und die Dekolonisierung der Ortsnamen in Kraft getreten, das von der Werchowna Rada am 21. März 2023 verabschiedet wurde." Kremin zufolge sollen auch angeblich "russische" Ortsnamen wie Sewerodonezk (Russisch: Nord-Donezk)

Arbusinka (vom russischen Wort "arbus" – Wassermelone)

Juschnoje (vom russischen Wort "jug" – Süden)

Nadeschdowka (vom russischen Wort "nadeschda" – Hoffnung) umbenannt werden. Die örtlichen Behörden sollen jetzt innerhalb von sechs Monaten beim Parlament Vorschläge für eine Umbenennung einreichen." Quelle: RT DE