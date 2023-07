Russland gibt Ziele des Nachtangriffs auf Odessa bekannt

Zu den Zielen der russischen Lenkflugkörperangriffe in der Nacht auf den 20. Juli 2023 gehörten Produktions- und Lageranlagen für Überwasserdrohnen, gab das russische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Frontbericht bekannt: "Heute Nacht setzten die Streitkräfte der Russischen Föderation ihre Vergeltungsschläge mit präzisionsgelenkten see- und luftgestützten Waffen gegen Produktions- und Lagerstätten für unbemannte Boote in der Stadt Odessa und Umgebung sowie in Iljitschowsk im Gebiet Odessa fort." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ferner seien bei der Stadt Nikolajew Infrastrukturobjekte der militärischen Treibstoffversorgung und Munitionsdepots des ukrainischen Militärs zerstört worden. Die russische Militärbehörde abschließend zum Thema: "Das Ziel des Angriffs wurde erreicht. Alle zugewiesenen Zielobjekte wurden getroffen." Quelle: RT DE