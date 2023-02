Demonstranten in Paris und Madrid fordern Austritt aus der NATO

Nicht nur in Berlin wurde am Wochenende demonstriert. So kam es anlässlich des Jahrestags des Beginns der russischen Sonderoperation in der Ukraine auch in Madrid am Samstag zu Anti-NATO-Demonstrationen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In Paris gab es am Sonntag ebenfalls Proteste gegen die NATO und für ein Ende der Waffenlieferungen an die Ukraine." Quelle: RT DE