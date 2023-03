Vučić spricht von Druck aus Westen wegen der Situation in der Ukraine

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić hat in einer Rede an die Nation mitgeteilt, dass der Westen ihm wegen der Lage in der Ukraine gedroht habe. Da sollen Offensiven von beiden Seiten erwartet werden. Unter solchen Bedingungen sei jeder in Eile, um irgendwelche Ergebnisse zu erzielen, sagte Vučić. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ihm zufolge sagten ihm die westlichen Führer: "Sie haben mir gesagt: 'Unter solchen Bedingungen sagen wir dir, dass ihr alles verlieren werdet, wenn ihr euch nicht richtig verhaltet'." Weiter betonte Vučić, dass es seinem Team gelungen sei, das Land aus Konflikten und Kriegen herauszuhalten und die vitalen Interessen Serbiens zu wahren." Quelle: RT DE