Moskau kündigt weitere Ausweisungen deutscher Diplomaten an

Das russische Außenministerium hat angekündigt, weitere deutsche Diplomaten aus Russland auszuweisen. Zudem soll die Höchstzahl der Mitarbeiter der deutschen diplomatischen Vertretungen "erheblich" begrenzt werden, berichtet die russische Nachrichtenagentur Tass am Samstag.

Über diese Entscheidung habe man den deutschen Botschafter in Russland, Geza Andreas von Geyr, am 5. April offiziell informiert, wird das Ministerium zitiert. Damit reagiere man auf einen Beschluss "massenhafter" Ausweisungen russischer Diplomaten aus Deutschland und "spiegele" das Verhalten der Bundesregierung in Berlin, hieß es weiter. Weiter warf das Ministerium der deutschen Politik vor, die "gesamte Bandbreite der russisch-deutschen Beziehungen" durch "feindselige Handlungen" zu zerstören.

Quelle: dts Nachrichtenagentur