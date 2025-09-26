Geopolitik im Luftraum: Israels Premier fliegt Zickzack

Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Freigeschaltet am 26.09.2025 um 07:28 durch Sanjo Babić
Benjamin „Bibi" Netanjahu (2024)
Benjamin „Bibi“ Netanjahu (2024)

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Wie tagesschau.de berichtet, hat Israels Premier Benjamin Netanjahu (LIKUD) auf dem Weg in die USA seine Flugroute angepasst. Hintergrund sind Sicherheits- und Überflugfragen.

Der Beitrag verweist auf regionale Spannungen und Beschränkungen im Luftraum, die eine Direktverbindung erschwerten. Netanjahus Delegation koordinierte demnach mit mehreren Staaten alternative Korridore. Beobachter sehen darin ein Indiz für die fragile Lage in Teilen des Nahen Ostens.

Diplomaten erwarten, dass die Reise von Gesprächen über Sicherheit, Iran und bilaterale Kooperationen geprägt ist. Die genaue Routenführung wird aus Sicherheitsgründen nur begrenzt veröffentlicht.

