Bayernpartei: Zusammentreffen von Carles Puidgemont und Florian Weber

Am Rande des "Salon Luitpold" in München, bei dem zum Thema "Separatismus in Katalonien" diskutiert wurde, kam es zu einem kurzen Treffen des katalanischen Präsidenten im Exil, Carles Puidgemont mit dem Landesvorsitzenden der Bayernpartei, Florian Weber. Weber versicherte Puidgemont die uneingeschränkte Solidarität der Bayernpartei mit den katalanischen Freiheitsbestrebungen.

Man war sich einig, dass eine friedliche Zukunft Europas nur in einem demokratischen Europa der Regionen erreicht werden kann. Ein zentralistischer europäischer Superstaat hingegen, zu dem sich die EU derzeit entwickelt, ist zum Scheitern verurteilt. Puidgemont wünschte Weber viel Erfolg bei den anstehenden Landtagswahlen, dies könne ein starkes Signal für alle Freiheitsliebenden in Europa sein. Quelle: Bayernpartei (ots)

