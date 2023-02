Weißrussischer Präsident: Kiew hat keine andere Möglichkeit als Friedensabkommen

Der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko hat in einem Interview mit chinesischen Medien erklärt, dass die Ukraine keine andere Möglichkeit habe, als sofort einen Friedensvertrag mit Russland zu schließen. Lukaschenko wörtlich: "Die Ukraine muss das verstehen. Es gibt keinen anderen Weg, als jetzt einen Friedensvertrag zu schließen. Ohne Vorbedingungen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Es gebe derzeit "eine einzigartige Situation", in der der Konflikt in der Ukraine beendet werden könne, bevor Russland die Wirtschaft vollständig an den Krieg anpasse, hieß es weiter.

Lukaschenko brachte zudem zum Ausdruck, dass mit dem Eintritt eines weiteren Konflikts in der Welt, alle die Ukraine vergessen würden:

"Wenn sich, Gott bewahre, die Beziehungen zwischen den USA und China zuspitzen und es zu einem offenen Konflikt zwischen den beiden Weltmächten kommt, wird sich die Aufmerksamkeit des ganzen Planeten darauf richten."

Quelle: RT DE