Wadim Astafjew, Leiter des Pressezentrums der russischen Truppengruppierung Süd, sprach über die Fortschritte der russischen militärischen Sonderoperation in der Ukraine. Er sagte, dass das russische Militär einen ukrainischen Versuch verhindert habe, ein Aufklärungsgefecht im Frontabschnitt Awdejewka zu führen. Außerdem hätten russische Artilleristen eine Rotation ukrainischer Einheiten an der Kontaktlinie im Frontabschnitt Marjinka gestört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die russische Luftabwehr zerstörte binnen 24 Stunden zwei unbemannte ukrainische Flugzeuge, eine Leleka-100-Drohne im Frontabschnitt Lissitschansk und eine Furija-Drohne im Frontabschnitt Awdejewka.

Die russische Besatzung des schweren Raketenwerfersystems Solnzepek beschoss in der Nähe von Marjinka einen Stützpunkt der 79. Luftlandebrigade der ukrainischen Streitkräfte. Darüber hinaus wurde in der Nähe der Siedlung Minkowka eine deutsche 155-mm-Panzerhaubitze PzH 2000 zerstört. Außerdem zerstörten russische Spezialeinheiten drei Pick-ups und einen Unterstand der ukrainischen Streitkräfte in der Nähe der Siedlung Krasnoje."

Quelle: RT DE