Duma-Abgeordneter: Deutsche Panzerlieferungen an Ukraine sind rücksichtslos

Der Duma-Abgeordnete Michail Scheremet hat die Lieferung deutscher Panzer an die Ukraine als rücksichtslose und kurzsichtige Entscheidung bezeichnet. Er erklärte gegenüber RIA Nowosti: "Die rücksichtslose und kurzsichtige Entscheidung Deutschlands, vertreten durch Bundeskanzler Scholz, Panzer an das Kiewer Regime zu übergeben, bedeutet neue Belastungen für die europäischen Länder und eine neue Eskalation des Konflikts in der Ukraine, was den Verlust von Menschenleben in der Konfrontation bedeutet, die von der bekannten einzig daran interessierten Partei – den USA – entfesselt wurde." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Scheremets Meinung nach haben die deutschen Behörden die Entscheidung zur Lieferung von Panzern unter dem Druck von US-Handlangern getroffen, die "ganz Deutschland und das übrige Europa in den Dienst des Kiewer Regimes stellen". Er fügte hinzu: "Aber am Ende werden die Amerikaner sie wie immer verraten und der deutsche Bundeskanzler wird nicht nur seinen Posten verlieren, sondern sich auch für immer seines Namens schämen, weil er das Neonazi-Regime unterstützt und sich den blutrünstigen Naziverbrechern beigesellt hat." Quelle: RT DE