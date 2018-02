Frau von Donald Trump Jr. öffnet Briefumschlag und landet im Krankenhaus

Vanessa Trump, die Frau von Donald Trumps Sohn Donald Trump Jr., ist Medienberichten zufolge in ein Krankenhaus in New York eingeliefert worden, nachdem sie einen Briefumschlag mit weißem Pulver geöffnet hatte. Dies meldet das russische online Magazin "Sputnik".

Weiter heißt es auf der deutschen Webseite: "Vanessa Trump habe am Montagvormittag den Notruf gewählt, nachdem sie in ihrer Wohnung in Manhattan einen Brief geöffnet habe, der weißes Pulver enthalten habe, meldet die Agentur AP unter Verweis auf die Polizei. Die 40-Jährige huste und klage über Übelkeit. Der Brief sei an Donald Trump Jr. adressiert gewesen. Die Polizei teilte Sputnik mit, der Inhalt des Umschlags sei ungefährlich gewesen." Quelle: Sputnik (Deutschland)

