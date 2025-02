Zwei weitere Hamas-Geiseln in Rafah an Rotes Kreuz übergeben

Die Hamas hat am Samstag in Rafah im Süden des Gazastreifens zwei weitere der am 7. Oktober 2023 aus Israel entführten Geiseln an das Rote Kreuz übergeben.

Im Laufe des Tages sollen noch vier weitere Menschen aus der Geiselhaft entlassen werden. Wie schon bei früheren Freilassungen wurden die beiden Männer auf einer Bühne von vermummten und bewaffneten Hamas-Terroristen vorgeführt. Im Gegenzug für die insgesamt sechs Geiseln will Israel rund 600 palästinensische Gefangene freilassen.



Zuletzt waren am Donnerstag drei Leichname von Entführten an Israel übergeben worden. Neben einem Vierjährigen und dessen knapp zehn Monate altem Bruder sollte auch die Leiche der Mutter mit überführt werden. Doch nach der Übergabe stellte sich heraus, dass es sich um eine andere Frauenleiche handelt. Die Hamas sprach von einer versehentlichen Verwechslung. Anschließend wurden die tatsächlichen sterblichen Überreste der Mutter doch noch übergeben, wie von israelischer Seite am Samstag bestätigt wurde.



Nach einer Obduktion hieß vom israelischen Militär, dass die drei Geiseln in der Gefangenschaft durch die Hamas getötet worden seien. Die Islamisten machten dagegen israelische Luftangriffe für den Tod der Geiseln verantwortlich. Quelle: dts Nachrichtenagentur