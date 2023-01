Ex-Merkel-Berater: Russland wird den Donbass bald vollständig erobert haben

Brigadegeneral a. D. Erich Vad, ehemaliger militärpolitischer Berater von Altkanzlerin Angela Merkel, hat die Lage rund um die Ukraine als eine "militärisch operative Patt-Situation" bezeichnet, die aber militärisch nicht gelöst werden könne. In einem Interview mit dem Magazin Emma sagte er: "In der Ostukraine, im Raum Bachmut, sind die Russen eindeutig auf dem Vormarsch. Sie werden wahrscheinlich den Donbass in Kürze vollständig erobert haben." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Russland könne bis zu zwei Millionen Reservisten mobilmachen, sodass man nur allein die numerische Überlegenheit der Russen gegenüber der Ukraine beachten müsse, so der Ex-Merkel-Berater. Vad wörtlich im Interview:



"Da kann der Westen 100 Marder und 100 Leoparden hinschicken, sie ändern an der militärischen Gesamtlage nichts."



Im April vergangenen Jahres hatte Vad vor der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gewarnt und betont, diese seien potenziell ein "Weg in den dritten Weltkrieg". "

Quelle: RT DE