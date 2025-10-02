Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Gaza im Ausnahmezustand – Rotkreuz verlegt Personal aus Gaza-Stadt

Freigeschaltet am 02.10.2025 um 08:28 durch Sanjo Babić
Völkermord in Gaza (Symbolbild)
Völkermord in Gaza (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /SB

Die Tagesschau zeichnet ein düsteres Lagebild für den Gazastreifen. Das Rote Kreuz verlegt laut Reuters Mitarbeiter aus Gaza-Stadt, um Einsätze aus Deir al-Balah und Rafah fortzuführen. UN-Stellen berichten parallel von stockender Hilfe und hohen Sicherheitsrisiken.

Angesichts der anhaltenden Gefechte und Luftschläge in Gaza-Stadt hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz Einsätze in der Metropole temporär ausgesetzt und Teams in südlichere Regionen verlegt. Nach Angaben humanitärer Organisationen erschweren Sperrungen, beschädigte Infrastruktur und unvorhersehbare Sicherheitslagen die Versorgung von Krankenhäusern und Notunterkünften.

Hilfskorridore bleiben volatil. Zivilisten sind von Stromausfällen, unsicherer Trinkwasserversorgung und eingeschränkter medizinischer Hilfe betroffen. Die Hilfsorganisationen bekräftigen, dass der Schutz der Zivilbevölkerung und der ungehinderte Zugang für humanitäre Akteure Priorität haben.

Quelle: ExtremNews

