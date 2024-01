Ungarn gibt Deutschland Mitschuld für zunehmende Terrorgefahr

Der Chef-Sicherheitsberater von Ungarns Ministerpräsident Victor Orbán, György Bakondi, warnt vor einer erhöhten Terrorgefahr durch illegale Migration. Deutschlands Migrationspolitik seit 2015 hätte dies erst möglich gemacht, sagte er der "Welt".

Zudem sehe Westeuropas Zukunft wegen einer Ausbreitung des politischen Islam ohne baldige Migrationswende düster aus. Laut Bakondi wurden an Ungarns Grenze bereits Islamisten und Personen aufgegriffen, "die vorhatten, in Europa Morde zu begehen". Auch hätten aufgegriffene Afghanen "enge Verbindungen zu der Taliban-Regierung oder zu deren Geheimdienst".

Die Situation an der Außengrenze eskaliere aufgrund bewaffneter Schlepperbanden zunehmend. 2022 und 2023 sei es an der Südgrenze zu 2.000 "bewaffneten Zwischenfällen" gekommen, was "überwiegend Warnschüsse" gewesen seien. Bakondi gibt Deutschland eine Mitschuld an dem wachsenden Antisemitismus und der zunehmenden Terrorgefahr: "Es besteht kein Zweifel daran, dass Deutschlands Migrationspolitik es möglich gemacht hat, dass eine große Anzahl an illegalen Migranten, darunter Kriminelle und Terroristen, in die Europäische Union kommen konnten." Zudem sei es "viel mehr eine Tatsache, dass die hohen Sozialgelder in Deutschland erheblich zur illegalen Migration beitragen", kritisiert er.

Auch eine rasche Verleihung der Staatsbürgerschaft werde "von Islamisten stets als Einladungen" verstanden. Westeuropas Zukunft sehe ohne eine baldige Migrationswende düster aus: "Da die Bedrohung durch den Terrorismus enorm zunimmt, besteht für Westeuropa nur noch die einzige Chance darin, dass im Zuge der Europawahlen im nächsten Jahr eine harte Politik gegen illegale Migration stärker unterstützt wird", sagte Bakondi.

Quelle: dts Nachrichtenagentur