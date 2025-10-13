Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen USA–Mexiko: Zölle belasten Grenzregion – Ciudad Juárez unter Druck

USA–Mexiko: Zölle belasten Grenzregion – Ciudad Juárez unter Druck

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 08:42 durch Sanjo Babić
Flagge Vereinigte Mexikanische Staaten
Flagge Vereinigte Mexikanische Staaten

Die US-Zölle auf mexikanische Waren treffen die Grenzindustrie hart, berichten Reuters und El País. Unternehmen drosseln Exporte oder verlagern Produktion; die AHK USA und GTAI skizzieren, welche Warengruppen und Ausnahmen gelten. In Ciudad Juárez drohen laut Branchenangaben zehntausende Jobs zu kippen.

Nach Reuters verlor Juárez seit 2023 über 64.000 Industriearbeitsplätze; Firmen verschieben Lieferungen, warten auf Zoll-Entscheidungen oder ziehen ab. Der 25-Prozent-Satz trifft insbesondere Automobil-, Stahl- und Textilketten; USMCA-konforme Autoteile sind teils ausgenommen, zeigen Kammerhinweise. El País beschreibt, wie Tarife und Abschiebungen die Region gleichzeitig unter Druck setzen.

Wirtschaftsverbände warnen vor Preisschocks beiderseits der Grenze; zugleich verhandeln USA und Mexiko über Anpassungen sowie Übergangsregelungen. Die AHK rät Exporteuren, Ursprungsregeln und „non-US-content“-Anteile genau zu prüfen, um Ausnahmen zu nutzen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


