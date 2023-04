Rom: Konflikt in der Ukraine kann nur durch Verhandlungen gelöst werden

Der Konflikt in der Ukraine kann nur durch direkte Verhandlungen zwischen den Parteien beigelegt werden. Diese Meinung vertrat der italienische Verteidigungsminister Guido Crosetto in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der Zeitung La Stampa. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Crosetto zufolge geht Italien an zwei Fronten vor – "der Ukraine das Recht auf Selbstverteidigung zu garantieren" und gleichzeitig zu versuchen, eine friedliche Lösung der ukrainischen Krise zu erreichen. Er erklärte: "Das Einzige, was wir versuchen können, ist, nicht den Krieg zu beenden, sondern den Zusammenstoß zu stoppen und zu versuchen, die beiden Gesprächspartner, die nicht miteinander reden, an einen Tisch zu bringen." Nach Einschätzung des Ministers hat die UNO als Ganzes ihre Fähigkeit verloren, "Konflikte zu lösen", und der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wird von seinen ständigen Mitgliedern wie den USA blockiert." Quelle: RT DE