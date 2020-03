Frau von Kanadas Ministerpräsident mit Coronavirus infiziert

Die Frau von Kanadas Ministerpräsident Justin Trudeau, Sophie Gregoire, ist mit dem Coronavirus infiziert. Das wurde am Donnerstagabend (Ortszeit) bekannt.

Justin Trudeau hatte wenige Stunden zuvor mitgeteilt, dass seine Frau von einer Reise in Großbritannien zurückgekehrt sei und in der Nacht auf Donnerstag "leichte grippeähnliche Symptome" gehabt habe. Er selbst habe sich vorsichtshalber ebenfalls in Selbstisolation begeben und arbeite von zu Hause aus. Seiner Frau gehe es mittlerweile besser. Über ein Testergebnis des Ministerpräsidenten wurde zunächst nichts bekannt.

Quelle: dts Nachrichtenagentur