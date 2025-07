Markus Frohnmaier: Kein deutsches Steuergeld für Dschihadistenregime in Syrien

Zu den Massakern an den Drusen in Suwayda erklärt der außenpolitische Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion, Markus Frohnmaier: „Suwayda reiht sich in eine Reihe von Massakern an den Minderheiten in Syrien ein. Zuerst ging es gegen die Alawiten und Christen – man denke zum Beispiel an den IS-Anschlag auf die griechisch-orthodoxe St.-Elias-Kirche in Damaskus mit 29 Toten und über 50 Verletzten und die Massaker an den Alawiten in den Küstengebieten – jetzt geht es gegen die Drusen."

Frohnmaier weiter: "Ein Dschihadist – al-Scharaa alias al-Julani – im Anzug bleibt eben ein Dschihadist. Syrien steht für das katastrophale Scheitern einer Regime-Change-Politik des Westens, bei der leider auch die deutschen Bundesregierungen unter Merkel (CDU) jahrelang mitgemacht haben. Wir fordern die Bundesregierung auf: 1. sich dafür einzusetzen, dass die Massaker an Zivilisten, namentlich den Alawiten und Drusen, sofort beendet werden; 2. die humanitäre Hilfe für die Menschen vor Ort über die christlichen Kirchen zu organisieren (nach Beispiel des ungarischen Programms „Hungary Helps“); 3. sich auf Ebene der Vereinten Nationen dafür einzusetzen, dass eine unabhängige Kommission zur Untersuchung der Massaker und genauen Beobachtung der Lage von religiösen Minderheiten, namentlich Christen, Alawiten sowie Drusen, eingesetzt wird; 4. alle Zahlungen an das Dschihadistenregime in Damaskus einzustellen und dafür verstärkt humanitäre Hilfe – vor allem für die Minderheiten vor Ort und in den Nachbarstaaten – zu gewähren.“ Quelle: AfD Deutschland