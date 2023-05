Kim Dotcom attestiert ukrainischem Militär Unfähigkeit

Der deutsche Internet-Unternehmer Kim Dotcom hat den Zweck der westlichen Militärunterstützung für die Ukraine infrage gestellt. Nachdem das russische Verteidigungsministerium am Samstag die Einnahme der Stadt Artjomowsk bestätigt hatte, die in der Ukraine als Bachmut bezeichnet wird, machte der Aktivist am Montag auf den deutlichen Unterschied zwischen dem Narrativ und der Realität im Ukraine-Krieg aufmerksam. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auf Twitter schrieb er: "NATO-Staaten stellten der Ukraine fortschrittliche Waffen und Munition im Wert von Millionen zur Verfügung, während westliche Medien uns erzählten, dass Russland verliere und nichts mehr habe." Nun habe aber die Ukraine Bachmut verloren. Im nächsten Tweet attestierte der Geschäftsmann dem ukrainischen Militär Unfähigkeit. Mit Blick auf die Erfolge des privaten Militärunternehmens Wagner um Jewgeni Prigoschin schrieb Dotcom: "In Bachmut zerstörten ein Restaurantbesitzer und 60.000 Sträflinge eine Armee, die die NATO neun Jahre lang trainiert hatte. Das erinnert mich an die Bauern in Sandalen, die die USA aus Afghanistan vertrieben haben." Ferner warf der Aktivist der US-Regierung Verschwendung vor, da sie eine Billion US-Dollar im Jahr für eine Armee ausgebe, die nichts gewinnen könne." Quelle: RT DE