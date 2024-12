Italien: Mindestens zwei Tote bei Explosion in Gasraffinerie

Bei einer Explosion in einer Gasraffinerie in der italienischen Gemeinde Calenzano bei Florenz sind am Montag mindestens zwei Menschen getötet worden.

Mindestens neun weitere Personen seien verletzt worden, berichtet die italienische Nachrichtenagentur Agenzia Nova unter Berufung auf Behördenangaben. Vier Menschen wurden demnach zunächst noch vermisst.



Rettungskräfte, Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Gemeinde gab eine Warnung heraus, in der die Bevölkerung aufgefordert wurde, sich dem betroffenen Gebiet nicht zu nähern. Bei dem Werk soll es sich um eine Raffinerie des Unternehmens Eni handeln.



Die genauen Hintergründe des Vorfalls waren zunächst unklar. Die Unglücksursachen würden derzeit untersucht, hieß es. Quelle: dts Nachrichtenagentur