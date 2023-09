Gouverneur Gladkow: 14 Siedlungen im Gebiet Belgorod gerieten am Samstag unter Beschuss

Der Gouverneur des russischen Gebiets Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, teilt am Sonntag Statistiken zu den ukrainischen Angriffen auf grenznahe Siedlungen vom 2. September mit. Wie aus der Mitteilung auf Telegram hervorgeht, sind am Vortag 14 Siedlungen in sechs Kreisen unter Beschuss geraten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Der Gegner hat dabei mindestens 40 Geschosse abgefeuert. Sieben weitere Sprengsätze sind von unbemannten Luftfahrzeugen abgefeuert worden. Die russische Luftabwehr hat zwei ukrainische Drohnen abgeschossen. Gladkow meldet einen Toten und zwei Verletzte bei einem besonders schweren Angriff auf die Siedlung Urasowo im Kreis Walujki. Auf die Siedlung sind sieben Grad-Raketen abgefeuert worden. In Summe sind 29 Wohnhäuser, 23 Schuppen und vier PKW zu Schaden gekommen. Bei einem Drohnenangriff auf die Siedlung Dolgoje ist ein Telekommunikationsobjekt beschädigt worden, in einem Wohnhaus sind Fensterscheiben zu Bruch gegangen. Auch ein PKW ist zu Schaden gekommen.