Kataloniens Ex-Regierungschef Puigdemont ohne Auflagen freigelassen

Der ehemalige Regierungschef der spanischen Provinz Katalonien, Carles Puigdemont, ist entgegen ersten Meldungen doch ohne Auflagen auf Sardinien freigelassen worden. Dies meldet das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Puigdemont dürfe also Italien verlassen, entschied das Berufungsgericht in der Stadt Sassari am Freitag. Das weitere Vorgehen könne auch in Puigdemonts Abwesenheit geklärt werden, hieß es.

Eine nächste Gerichtsverhandlung ist für den 4. Oktober angesetzt. Zu entscheiden ist unter anderem, wie es mit dem von Spanien im Oktober 2019 ausgestellten europäischen Haftbefehl gegen Puigdemont weitergeht. Die spanische Justiz warf ihm „Aufwiegelung zu einem Staatsstreich und Unterschlagung staatlicher Gelder“ vor.

Richterin Plinia Azzena hatte am Freitag bei einer ersten Anhörung entschieden, dass die Verhaftung Puigdemonts am Donnerstagabend am Flughafen Alghero rechtens war.

2017 hatten die katalanischen Behörden ein Referendum über die Abspaltung von Madrid durchgeführt. Beim Urnengang sprachen sich 90 Prozent der Katalanen für die Selbstständigkeit aus. Am 27. Oktober 2017 erklärte das örtliche Parlament die Region für unabhängig.

Die Zentralregierung in Madrid erkannte das Referendum nicht an und löste das katalanische Parlament sowie die Generalität auf. Mehrere örtliche Politiker, darunter Puigdemont, flüchteten aus Angst vor Verfolgung ins Ausland."

Quelle: SNA News (Deutschland)