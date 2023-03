UN-Vertreter: Ukraine-Frieden weit entfernt mangels diplomatischer Bemühungen des Westens

Frieden in der Ukraine ist noch lange nicht in Sicht, da der Westen keine diplomatischen Anstrengungen unternimmt, so der stellvertretende Ständige Vertreter Russlands bei den Vereinten Nationen Dmitri Poljanski. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einem Interview mit der Nachrichtenagentur RIA Nowosti sagte er: "Ich denke, wir sind im Moment ziemlich weit vom Frieden entfernt. Derzeit ist es schwierig, voranzukommen, weil es keine sinnvollen diplomatischen Bemühungen seitens der westlichen Länder gibt."



Ihm zufolge ist es schwierig, von sinnvollen Friedensbemühungen zu sprechen. Westliche Länder würden lediglich "Waffen liefern und den Konflikt anheizen". Poljanski erklärte auch, dass Russland während seines Vorsitzes im UN-Sicherheitsrat im April noch keine Treffen zur Ukraine-Frage plane." Quelle: RT DE