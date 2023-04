Puschilin: Russische Streitkräfte werden Awdejewka erfolgreich einkreisen

Die russischen Streitkräfte setzen die Einkesselung von Awdejewka in der Donezker Volksrepublik (DVR) weiterhin erfolgreich fort und nehmen die Nachschubwege des ukrainischen Militärs stärker unter Feuer. Dies berichtete der amtierende Chef der Republik, Denis Puschilin, am Dienstag im russischen Fernsehsender Perwy Kanal, so TASS. Darüber berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er betonte, dass in dieser Richtung spürbare Fortschritte zu verzeichnen seien. "Die Verteidigung von Awdejewka selbst verläuft recht erfolgreich, wenn auch unter hohen Kosten", sagte Puschilin. Seinen Angaben zufolge sind die Nachschubwege der ukrainischen Streitkräfte in dem Gebiet nun "unter verschärfter Feuerkontrolle" [der russischen Seite; Anm. d. Red.]." Quelle: RT DE