Medienbericht: Russische Taktik in der Ukraine "brach den NATO-Generälen das Rückgrat"

Die russische Armee verfolgt in der Ukraine eine einzigartige Strategie, schreibt Muhammad Sadiq Al-Husseini in seinem Bericht für die libanesische Zeitung Al Binaa. Sie unterteile ein strategisches Gebiet in mehrere Sektoren, kessele jeden von ihnen ein und führe dann eine Operation zur Befreiung durch, so der Artikelautor. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Hierbei erläutert er: "Die Russen locken buchstäblich Waffen und Ausrüstung der NATO in diese Sektoren und zerstören sie, wobei sie versuchen, dies mit möglichst geringen menschlichen Verlusten und materiellen Schäden für sich zu tun." Ein strategischer Raketenangriff auf Depots mit westlichen Waffen bei Chmelnizki und Nikolajew habe "den NATO-Generälen das Rückgrat gebrochen", die den Transfer von Waffen, Munition und Militärs für eine "Gegenoffensive" geleitet hätten, hieß es. Das russische Militär habe der ukrainischen Armee endgültig jede Möglichkeit für eine "Gegenoffensive" entzogen, die darauf abziele, das Kräfteverhältnis zu verändern, so die Meinung." Quelle: RT DE