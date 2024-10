Borrell und Lammy fordern Waffenstillstand in Gaza und Libanon

Vor dem EU-Außenministertreffen am Montag haben der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und der britische Außenminister David Lammy ein Ende der Kampfhandlungen im Nahen Osten gefordert.

"Wir fordern sofortige Waffenstillstände in Gaza und im Libanon", schreiben die beiden Politiker in einem gemeinsamen Gastbeitrag im "Handelsblatt". "Und wir setzen uns diplomatisch für einen dauerhaften Frieden in der Region ein, der das Völkerrecht vollständig respektiert."



Borrell und Lammy bekräftigten das Selbstverteidigungsrecht Israels und verurteilten die iranischen Angriffe auf Israel "aufs Schärfste". Zugleich sagten sie: "Eine neue Spirale der Gewalt liegt im Interesse von niemandem."



Der britische Außenminister wird am Montag erstmals seit dem Brexit an einem Treffen der EU-Außenminister teilnehmen. "Dies verdeutlicht den Willen der neuen britischen Regierung, die Beziehungen zum Rest Europas neu zu gestalten, und zeigt, welche Bedeutung die EU und das Vereinigte Königreich einander als Partner beimessen", heißt es in dem Gastbeitrag.

Quelle: dts Nachrichtenagentur