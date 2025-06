Umweltminister mahnt vor UN-Konferenz zu verstärktem Meeresschutz

Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) hat kurz vor der UN-Ozeankonferenz in Nizza zu verstärktem Meeresschutz aufgerufen. "Die Ozeane sind die blaue Lunge des Planeten. Sie erzeugen Sauerstoff, versorgen uns Menschen mit Nahrung und sind das größte zusammenhängende Ökosystem der Welt", sagte Schneider am Montag. Aber was wir Menschen den Meeren zurückgeben, sei viel zu oft nur Plastikmüll. Das müsse sich ändern.

"Es ist gut, dass der Ozean mit dieser Konferenz endlich die Aufmerksamkeit bekommt, die er verdient", so Schneider. "Internationale Zusammenarbeit ist dabei unverzichtbar. Hier gab es in den letzten Jahren schon gute Fortschritte, auf denen wir jetzt aufbauen wollen." Deutschland könne beim weltweiten Meeresschutz mit guten Ideen und Engagement andere mitziehen. Dafür sei diese Konferenz eine "sehr gute Gelegenheit".



An der Konferenz werden voraussichtlich über 40 Staats- und Regierungschefs teilnehmen. Erwartet wird laut Umweltministerium die Verabschiedung einer handlungsorientierten und zwischenstaatlich vereinbarten Erklärung, die zusammen mit einer Liste freiwilliger Verpflichtungen der Staaten den "Meeresaktionsplan von Nizza" bilden wird.



Die Bundesregierung will sich auf der UN-Ozeankonferenz zur Umsetzung einer Reihe von Maßnahmen verpflichten, darunter auch bereits begonnene, langfristige Aufgaben wie der Erhalt und die Wiederherstellung von Salzwiesen, Seegraswiesen und Algenwäldern in Nord- und Ostsee. Quelle: dts Nachrichtenagentur