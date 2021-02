Schwedische Studie: Männer werden bei der Arbeitssuche diskriminiert

Eine umfassende Studie, durchgeführt von Forschern der schwedischen Universität Linköping, hat gezeigt, dass Männer auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert werden, insbesondere diejenigen, die in von Frauen dominierte Berufe einzusteigen versuchen. Dies schreibt das russische online Magazin „SNA News“ .

Weiter heißt es diesbezüglich auf deren deutschen Webseite: "Im Gegensatz dazu soll die Studie keine entgegengesetzte Vorspannung gegenüber Frauen in männerdominierten Berufsfeldern ergeben haben.



„Wir sehen, dass es für Männer Hindernisse gibt, in bestimmte Teile des Arbeitsmarktes einzutreten. Im Bewerbungsverfahren sehen wir keine Diskriminierung von Frauen, die männerdominierte Berufe ausüben möchten. Wir finden jedoch eine erhebliche Diskriminierung von Männern in von Frauen dominierten Berufen“, sagte Mark Granberg, Doktorand für Wirtschaftswissenschaften an der Universität Linköping, in einer Mitteilung.



Die Forscher schickten ungefähr 3.200 fiktive Bewerbungen an Arbeitgeber in ganz Schweden. Für jede Bewerbung notierten sie dann, ob die erfundenen Bewerber eine Antwort erhalten hatten und wenn ja, welche.



Im Verlauf der Studie stellte das Forschungsteam eine Diskriminierung von Männern fest, die sich als Krankenschwestern, Tagesmütter, Vorschullehrer und vor allem als Hausmeister beworben hatten. Im Gegensatz dazu wurde keine ähnliche Diskriminierung bei Bewerberinnen beobachtet, die Fahrzeugmechaniker, LKW-Fahrer, IT-Entwickler oder Lagerarbeiter werden wollten, die traditionell als „männlich“ angesehen werden oder als Männerdomäne gelten.

Insgesamt waren die positiven Response-Raten der Arbeitgeber bei Frauen um fast fünf Prozentpunkte höher als bei Männern. Die Lücke wurde hauptsächlich durch Antworten der Arbeitgeber in typischen Frauenberufen verursacht. Männliche Bewerber erhielten in von Frauen dominierten Berufen etwa halb so häufig eine positive Antwort des Arbeitgebers wie weibliche Bewerber.



„Diskriminierung bei der Einstellung ist eine nachfrageseitige Erklärung für sehr unterschiedliche Geschlechterverhältnisse in einigen Berufen, die nach wie vor ein Hindernis für die Gleichstellung der Geschlechter darstellen“, hieß es in der Analyse abschließend.



Laut Statistik Schweden lag die Erwerbsquote von Frauen im Jahr 2019 bei 82,3 Prozent, etwas niedriger als die von Männern (85,9 Prozent).



Diskriminierung bei der Jobvergabe und die daraus resultierende Ungleichheit der Geschlechter wird oft als etwas angesehen, das einen gleichberechtigten Lohn behindert."

Quelle: SNA News (Deutschland)