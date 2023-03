"Hinein in die Meerenge": Großbritannien gibt Selenskij ein strategisches Ziel

Das Hauptziel des ukrainischen Präsidenten Wladimir Selenskij sollte die Eroberung der Krim und der Zugang der ukrainischen Streitkräfte in die Straße von Kertsch sein, schreibt der britische Oberstleutnant Stuart Crawford in einem Artikel für die Zeitung Express. Er meint dazu: "Die Krim ist der strategische Hauptgewinn, das Schlüsselterrain, wenn man so will, denn die Kontrolle über die Krim bedeutet die Kontrolle über das Schwarze Meer und den Zugang zum Asowschen Meer durch die Straße von Kertsch." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Seiner Ansicht nach sollte die Halbinsel das Endziel der Kiewer Führung in diesem Konflikt sein. Der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij hatte wiederholt Pläne zur Einnahme der Krim und des Donbass angekündigt. Anfang Februar sagte der ukrainische Interims-Innenminister Igor Klimenko, dass die Kiewer Behörden damit begonnen hätten, Angriffsbrigaden für diese Operation zu bilden. In Russland werden solche Versuche als selbstmörderisch bezeichnet, da es einfach unmöglich sei, einer mächtigen Atommacht einen Teil ihres Territoriums zu entreißen. Wie Dmitri Medwedew, der ehemalige Präsident und Stellvertretender Vorsitzender des Sicherheitsrates Russlands, betonte, würden auf die Angriffe auf die Krim Vergeltungsschläge folgen, die "die gesamte unter Kiewer Herrschaft stehende Ukraine in Brand setzen"." Quelle: RT DE