Weltrekord: Lehrer aus Russland geht zu Fuß von Moskau nach Sankt Petersburg

Ein Lehrer aus Russland hat mit seinem Fußmarsch von Moskau nach Sankt Petersburg einen neuen Rekord aufgestellt. Er legte die Strecke in nur 17 Tagen zurück und schlägt nun allen Sportbegeisterten vor, seinen Rekord zu knacken. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Andrei Sadurajew, ein Lehrer aus der Stadt Dolgoprudny, ist in nur 17 Tagen von Moskau nach Sankt Petersburg marschiert und wurde dafür in das internationale Buch der Rekorde Interrecord aufgenommen. Außerdem wurde seine 700 Kilometer lange Reise in das russische Register der Rekorde aufgenommen. Sadurajew findet jedoch, dass das Ergebnis noch besser sein kann und schlägt allen Interessenten vor, seinen Rekord zu knacken.

Er verließ Moskau am 28. Juni und veröffentlichte 17 Tage später, am 14. Juli, sein erstes Foto aus Sankt Petersburg. Pro Tag legte er rund 50 bis 80 Kilometer zurück und besichtigte unterwegs auch noch die Sehenswürdigkeiten der Städte Klin, Twer, Torschok, Waldai und Weliki Nowgorod.

Sadurajew schrieb in den sozialen Netzwerken, er habe vor drei Jahren beschlossen, von Moskau nach Sankt Petersburg zu gehen. Er habe seinen Plan allerdings erst dieses Jahr verwirklichen können, zum 320. Jahrestag der nördlichen Hauptstadt. "Zuerst war die Reise als persönlicher Erfolg geplant, aber meine Freunde haben mir empfohlen, mich für einen Rekord zu bewerben", erklärte er.

