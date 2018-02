Nato startet Manöver mit 1000 Soldaten vor russischer Grenze

Die Militärübungen „Talvelaager 2018“ („Winterlager 2018“) unter Teilnahme des in Estland stationierten Nato-Bataillons beginnen am Montag am Zentralen Truppenübungsplatz und am Schießplatz Soodla, heißt es aus dem Führungsstab der estnischen Verteidigungskräfte. Die Manöver finden nur rund 130 Kilometer von der russischen Grenze entfernt statt. Dies schreibt die deutsche Ausgabe des russischen online Magazins "Sputnik".

Weiter heißt es auf der Webseite: "Am Manöver nehmen demzufolge mehr als 1000 Soldaten der Estnischen Streitkräfte, darunter auch Mitglieder des militärischen Freiwilligenverbands Kaitseliit, sowie Nato-Militärs aus Großbritannien und Dänemark teil. Die Nato hatte 2016 bei ihrem Gipfeltreffen in Warschau beschlossen, in Lettland, Litauen, Estland und Polen rotierend multinationale Bataillone zu stationieren. Im Januar 2018 wechselten dänische Militärs die französischen ab. Das in der estnischen Stadt Tapa stationierte Nato-Bataillon zählt 1200 Soldaten, darunter mehr als 800 aus Großbritannien. Das Vereinigte Königreich hatte auch Militärtechnik bereitgestellt, unter anderem Kampfpanzer des Typs Challenger 2, Schützenpanzer der Typen Warrior und Bulldog sowie Panzerhaubitzen." Quelle: Sputnik (Deutschland)

Anzeige