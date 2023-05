In seinem täglichen Frontbericht hat Russlands Verteidigungsministerium bekannt gegeben, dass die Luftstreitkräfte in der Nacht unter Einsatz von Präzisionswaffen mit großer Reichweite einen konzentrierten Angriff gegen den ukrainische Flugplatz Dnjepr durchgeführt haben. Der Sprecher der Behörde, Generalleutnant Igor Konaschenkow, erklärte: "Das Ziel des Angriffs wurde erreicht. Alle anvisierten Objekte wurden vernichtet." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Außerdem meldete das Ministerium weitere Verluste des ukrainischen Militärs. So wurden am Frontabschnitt Kupjansk drei Sabotagegruppen abgefangen und ein Munitionslager vernichtet. Die gesamten Verluste Kiews an diesem Frontabschnitt betrugen bis zu 50 Soldaten, zwei Autos sowie eine Haubitze des Typs D-30.

Am Frontabschnitt Krasny Liman verlor die ukrainische Seite bis zu 55 Soldaten, drei Autos und zwei Haubitzen. Am Donezker Frontabschnitt wurden im Rahmen des Vorstoßes der russischen Militärgruppierung Süd bis zu 270 ukrainische Soldaten getötet sowie vier gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Autos und drei Haubitzen zerstört.

An den Frontabschnitten Süd-Donezk und Saporoschje büßte Kiew insgesamt über 150 Soldaten, zwei Pickups sowie zwei Haubitzen ein. Überdies wurde ein Munitionslager vernichtet. Am Frontabschnitt Cherson verlor die Ukraine durch russische Artillerieangriffe über 20 Soldaten, vier Autos, eine Kanone des Typs Giazint-B, eine Msta-B-Haubitze sowie ein Munitionslager.

Die russische Luftabwehr schoss einen ukrainischen Hubschrauber des Typs Mi-8 sowie fünf HIMARS-Raketen ab."

Quelle: RT DE