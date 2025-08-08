Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Israel will Gaza-Stadt einnehmen

Freigeschaltet am 08.08.2025 um 07:02 durch Sanjo Babić
Am 7. Oktober 2023 zerstörten israelische F-16-Kampfflugzeuge die Palestine Tower und andere mehr als zehn Stockwerke hohe Wohnblöcke in Gaza-Stadt
Am 7. Oktober 2023 zerstörten israelische F-16-Kampfflugzeuge die Palestine Tower und andere mehr als zehn Stockwerke hohe Wohnblöcke in Gaza-Stadt

Foto: Palestinian News & Information Agency (Wafa) in contract with APAimages
Lizenz: CC BY-SA 3.0
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Das israelische Sicherheitskabinett hat den Vorschlag von Premierminister Benjamin Netanjahu zur Übernahme der Stadt Gaza gebilligt. Das teilte das Büro des Premierministers am Freitag mit. Die Entscheidung fiel trotz Warnungen der israelischen Streitkräfte (IDF), dass die Operation das Leben der verbleibenden Geiseln gefährden und eine humanitäre Katastrophe auslösen könnte. Von einer Einnahme des kompletten Gazastreifens war in der Mitteilung nicht die Rede.

Das Kabinett stimmte mit großer Mehrheit für "fünf Prinzipien zur Beendigung des Krieges", darunter die Entwaffnung der Hamas, die Rückkehr aller Geiseln und die Errichtung einer alternativen Zivilverwaltung im Gazastreifen. Netanjahu erklärte, dass die IDF sich auf die Kontrolle von Gaza-Stadt vorbereiten werde, während humanitäre Hilfe an die von einer schweren Hungersnot betroffene Zivilbevölkerung außerhalb der Kampfzonen verteilt werden solle.

Ein hochrangiger israelischer Beamter sagte, dass die Zivilbevölkerung von Gaza-Stadt nach Süden evakuiert werden solle, bevor die IDF eine Belagerung um die Stadt errichte und ihre Bodenoffensive ausweite. Rund 800.000 Menschen leben in Gaza-Stadt, die im Laufe des Krieges bereits mehrfach innerhalb des Gazastreifens verdrängt wurden.

Quelle: dts Nachrichtenagentur

