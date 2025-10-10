Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Wadephul (CDU) sagt Nein zu Bundeswehr-Einsatz in Gaza

Wadephul (CDU) sagt Nein zu Bundeswehr-Einsatz in Gaza

Freigeschaltet am 10.10.2025 um 06:30 durch Sanjo Babić
Johann Walter David Rudolf Wadephul (2025)
Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Nach dts schließt Johann Wadephul (CDU) eine Beteiligung der Bundeswehr an einer möglichen Friedenstruppe im Gazastreifen aus. Er verweist laut dts auf Risiken, fehlendes Mandat und begrenzte Kapazitäten. Deutschland solle politisch und humanitär unterstützen, berichtet dts.

Wadephul betont, ohne stabiles Mandat, klare Regeln und robuste Kräfte sei ein Einsatz unverantwortlich. Stattdessen brauche es Diplomatie, Ausbildung vor Ort und verlässliche Finanzierung für Hilfsorganisationen. Auch die Einbindung regionaler Akteure sei zentral.

Befürworter internationaler Präsenz halten dagegen, dass nur Beobachter und Pufferzonen Gewalt eindämmen könnten. Die Bundesregierung prüft Optionen mit EU- und UN-Partnern. Entscheidungen hängen von Lagebild, Geiselfragen und Sicherheitsgarantien ab.

Quelle: ExtremNews


Termine
Kommende Termine
