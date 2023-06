Russische Truppen halten einen Gegenangriff einer NATO-Gruppierung auf, nicht der ukrainischen Streitkräfte. Diese Ansicht vertritt Sergei Naryschkin, der Direktor des russischen Auslandsgeheimdienstes. Das ukrainische Militär werde dabei als Menschenmaterial eingesetzt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Auf einer Sitzung der Russischen Historischen Gesellschaft zog Naryschkin eine Parallele zwischen der heutigen Situation und den Schlachten von Stalingrad und Kursk, die jeweils mit einer Verteidigungsphase begonnen und mit der vollständigen Niederlage des Gegners geendet hätten. In vielerlei Hinsicht erinnere dies Naryschkin zufolge an die heldenhaften Anstrengungen der russischen Armee, der Milizen und der Freiwilligen, die heute eine sogenannte Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte in der Region am Asowschen Meer und im Donbass aufhielten.

"Obwohl ich denke, es wäre korrekter zu sagen, dass unsere Truppen einen Gegenangriff der sogenannten NATO-Gruppierung abwehren, bei dem ukrainische Soldaten als Menschenmaterial eingesetzt werden."

Quelle: RT DE