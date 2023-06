Schoigu: Jetzt wird über das Schicksal Russlands entschieden

Es sei eine außerordentlich wichtige Zeit für Russland, sagte der russische Verteidigungsminister, Sergei Schoigu, in seiner Ansprache bei einem Treffen mit Absolventen der Militärhochschulen im Kreml. Es werde "jetzt über das Schicksal unserer Heimat entschieden und ihre geopolitische Zukunft bestimmt." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Schoigu wörtlich: "Der kollektive Westen hat einen echten Krieg gegen Russland vom Zaun gebrochen und versucht erneut, das Land mit aller Macht zu bezwingen. Es werden endlose Sanktionen verhängt, Unruhen und militärische Konflikte provoziert."

Die europäischen Nachbarstaaten würden enorme Militärhilfe für das Kiewer Regime leisten, so der Minister. Er rief die Militärs dazu auf, Erfahrungen aus der Sonderoperation in der Ukraine in ihre Tätigkeit einfließen zu lassen.

Ferner betonte Schoigu, dass die russische Armee alles tun werde, um die Souveränität Russlands zu garantieren:

"Die Staatsführung kann sicher sein, dass unsere Streitkräfte alles tun werden, um die militärische Sicherheit und Souveränität des Landes zu gewährleisten."

Quelle: RT DE