Orban bei Wahl in Ungarn vorn

Bei der Parlamentswahl in Ungarn liegt das Bündnis von Ministerpräsident Viktor Orbán deutlich vorn. Nach Auszählung von 48,5 Prozent der Stimmen kommen die aktuell zusammen regierenden Parteien Fidesz und KDNP auf 57 Prozent der Stimmen.

Die Oppositionsallianz erreicht demnach rund 32 Prozent, die ultra-rechte Partei "Unsere Heimat" zwischen 6 und 7 Prozent. Von den 199 Sitzen im Parlament würden bei diesem Ergebnis 133 Sitze an das regierende Bündnis aus Fidesz und KDNP gehen. 58 Sitze würden an das Oppositionsbündnis um Péter Márki-Zay gehen, 8 an "Unsere Heimat". Bis alle Stimmen ausgezählt sind, kann es noch Verschiebungen geben, ein Sieg Orbáns gilt aber als höchstwahrscheinlich.

Quelle: dts Nachrichtenagentur