Maas zu Brexit-Verhandlungen: "Es ist schon zwei vor zwölf"

Außenminister Heiko Maas (SPD) hat eindringlich vor einem EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen gewarnt. "Der Zeitdruck ist groß. Es ist nicht mehr fünf vor zwölf, es ist schon zwei vor zwölf", sagte Maas den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Der Außenminister appellierte an die Regierung in London, sich zu bewegen, "damit sich der Austritt so geregelt wie möglich vollzieht".

Maas nannte hierbei die Frage der Grenze zwischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland sowie den "ungeteilten Binnenmarkt, wo sich die Briten nicht einzelne Rosinen herauspicken können". Man wolle, dass Bürger und Unternehmen Handlungssicherheit haben. Der Minister erklärte auch, dass man sich nicht unter Druck setzen lasse. "Wir werden keine Deals zum Nachteil Europas eingehen", stellte der SPD-Politiker klar. Quelle: dts Nachrichtenagentur