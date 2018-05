Unternehmer befürchten Eurokrise wegen Italien

78 Prozent der Unternehmer befürchten, dass die neue italienische Regierung eine Eurokrise auslösen wird. Für "Bild am Sonntag" befragte der Bundesverband mittelständische Wirtschaft in dieser Woche seine Mitglieder per E-Mail. Demnach machen sich nur 22 Prozent keine Sorgen über das Bündnis von Fünf-Sterne-Bewegung und Lega Nord.

Der Verband vertritt die Interessen der Selbstständigen sowie kleinerer und mittlerer Unternehmen. Für die Umfrage hat der Bundesverband mittelständische Wirtschaft in dieser Woche 1.045 seiner Mitglieder befragt. Die Frage lautete: "Befürchten Sie durch die neue italienische Regierung eine neue Eurokrise?" Quelle: dts Nachrichtenagentur