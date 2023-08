Russische Truppen setzen Offensive im Gebiet Charkow fort

Auch am Sonntag ging der Vormarsch der russischen Verbände in der Gegend von Karmasinowka und Nowosjolowskoe weiter. Hier gelang es russischen Soldaten, die von ihnen kontrollierte Zone weiter auszuweiten. Das meldet der russische Militärexperte Boris Roschin am Abend unter Berufung auf seine Quellen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In der Nähe von Torskoe und Terny wurden noch keine neuen Vorstöße gemacht. Der Gegner hemmt hier die Aktivitäten der russischen Seite mit Gegenangriffen, um einem Vormarsch in Richtung Krasny Liman und Jampol vorzubeugen. Nordöstlich von Kupjansk geht der russische Vormarsch in geringem Tempo weiter, der Feind verliert regelmäßig Befestigungsobjekte und evakuiert weiterhin in Erwartung der bevorstehenden Kämpfe die Siedlungen bei Kupjansk. Die hierher verlegten ukrainischen Reserven konnten den derzeitigen Trend noch nicht umkehren. Die Initiative liegt hier fest in der Hand der russischen Truppen." Quelle: RT DE