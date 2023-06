Der ukrainische Gefangene Witali Sery erzählte von der Ausbildung, die er in Frankreich von NATO-Ausbildern erhalten hatte. Das Video des Gesprächs mit ihm wurde vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlicht. Sery wörtlich: "Psychologen arbeiteten mit uns. Uns wurde gesagt, da wir bereits im Krieg seien, müssten wir Russen erdrosseln, töten – bis zum Ende. Je mehr, desto besser, dann wäre es schneller vorbei. Sie haben uns gegeneinander aufgehetzt." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Jedoch halfen die Kenntnisse und Fähigkeiten nicht, die der bereits gefangen genommene Soldat in Frankreich erworben hatte. Als seine Truppe mit einer Einheit der russischen Streitkräfte konfrontiert wurden, ergaben sich die Ukrainer. Sery merkte die Professionalität der russischen Soldaten und ihre hohe Motivation an. In Bezug auf das ukrainische Kommando offenbarte er:

"Sie haben uns unmenschlich behandelt, wir waren keine Angriffsbrigade. Wir wurden geschickt, als wären wir ausgebildete Spezialisten mit militärischer Erfahrung. Dabei war die 63. Brigade eine rückwärtige Brigade."

Quelle: RT DE