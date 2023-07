Sergei Zekow, Senator der Krim-Region und Mitglied des Ausschusses für internationale Angelegenheiten des russischen Sicherheitsrates, kommentiert die Erklärung des Leiters des Ermittlungskomitees der Russischen Föderation über die eingeleiteten Verfahren gegen Teile der Führung der Ukraine mit den Worten, dass die ukrainischen Behörden niemals "das Stigma der Kriminellen loswerden" können. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "RIA Nowosti zitiert: "Sie werden das Stigma der Kriminellen nie loswerden. Wir sind uns der Verbrechen und Gräueltaten des Kiewer Regimes und seiner Kämpfer wohl bewusst."

Zekow zufolge ist die Arbeit des russischen Ermittlungskomitees in diesem Bereich sehr wichtig, da sie es dem ukrainischen Volk ermögliche zu verstehen, wer da in der Ukraine eigentlich an der Macht sei.

Zuvor hatte Alexander Bastrykin, der Vorsitzende des russischen Ermittlungskomitees, erklärt, dass russische Ermittler in den neun Jahren des Konflikts im Donbass mehr als 3.000 Strafverfahren gegen Vertreter der militärischen und politischen Führung der Ukraine, Mitglieder nationalistischer Vereinigungen und Mitarbeiter von Strafverfolgungsbehörden eingeleitet hätten."

Quelle: RT DE