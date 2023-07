Fast 20 ukrainische Angriffe abgewehrt – Frontbericht des russischen Verteidigungsministeriums (Teil I+II)

Russlands Verteidigungsministerium informiert in dem täglichen Bericht über die Lage in der Zone der militärischen Sonderoperation. Laut dem Sprecher des Ministeriums, Generalleutnant Igor Konaschenkow, versuchten die ukrainischen Streitkräfte, erfolglos an den Frontabschnitten Donezk und Krasny Liman vorzustoßen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bei Donezk schlug das russische Militär 16 ukrainische Angriffe zurück. Ferner wurden zwei Munitionsdepots vernichtet. Die Verluste der Ukraine beliefen sich auf bis zu 280 Soldaten. Drei gepanzerte Kampffahrzeuge und vier Fahrzeuge sowie ein selbstfahrendes Artilleriegeschütz des Typs Krab aus polnischer Produktion, eine Haubitze des Typs D-20 und ein Artilleriebekämpfungsradar des Typs AN-TPQ-36 aus US-Produktion wurden zerstört. In Richtung Krasny Liman wurden drei ukrainische Angriffe abgewehrt und Aktivitäten einer Sabotagegruppe vereitelt. Im Laufe des Tages verlor die Ukraine bis zu 90 Soldaten, einen Panzer, drei gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge und zwei Haubitzen des Typs D-30. An den Frontabschnitten Süd-Donezk und Saporoschje zerschlugen russische Truppen drei ukrainische Sabotagegruppen. Außerdem wurden sechs Munitionslager zerstört. An den beiden Abschnitten büßte der Gegner insgesamt bis zu 210 Soldaten, vier gepanzerte Kampffahrzeuge, drei Fahrzeuge, ein Artilleriesystem des Typs M777 aus US-Produktion, zwei Haubitzen der Typen Msta-B und D-20 und eine Selbstfahrlafette des Typs Gwosdika ein. Quelle: RT DE