Russland: Schwarzmeerflotte wehrt Drohnenangriff auf Sewastopol ab

Die Schwarzmeerflotte der Russischen Föderation hat in der Nacht auf Montag einen Angriff von Überwasserdrohnen auf Sewastopol abgewehrt, teilt der Gouverneur der Stadt mit. Ein Objekt sei zerstört worden, ein anderes sei von selbst explodiert.

In der Nacht auf Montag wurde die Hafenstadt Sewastopol auf der Halbinsel Krim von Überwasserdrohnen angegriffen. Die Schwarzmeerflotte habe den Angriff erfolgreich abgewehrt, teilte Michail Raswoschajew, der Gouverneur der Stadt, auf Telegram mit. Alle Einsatzkräfte der Stadt seien in voller Bereitschaft. Später ergänzte er, dass eine Drohne zerstört worden sei, eine andere sei von selbst explodiert.

"Es gab einen versuchten Angriff auf Sewastopol, der heute Morgen um 03:30 Uhr begann. Die Lage, Stand jetzt: Es wurde eine Überwasserdrohne von Kräften der Kampftaucherabwehr zerstört, eine zweite ging von allein in die Luft. Alles geschah auf der äußeren Reede, keine Objekte wurden beschädigt. Jetzt ist es ruhig in der Stadt. Aber alle Einsatzkräfte und Dienste sind in Alarmbereitschaft".

Laut Augenzeugenberichten waren mindestens zwei laute Explosionen in der Stadt zu hören. Auf Telegram kursieren Videos, die vermutlich die Zerstörung einer Drohne vor der Küste zeigen.

Seit Kriegsbeginn in der Ukraine melden die Behörden von Sewastopol wiederholt Drohnenangriffe. Der bedeutendste fand im Oktober vergangenen Jahres statt, als ukrainische Drohnen Schiffe der Schwarzmeerflotte und zivile Schiffe in der Bucht von Sewastopol angriffen. Wie die Agentur RIA Nowosti auf Experten verweist, dienen die ukrainischen Drohnenangriffe auf der Krim mehreren Zwecken: Sie sollen Schwachstellen in der russischen Verteidigung aufdecken und versuchen, Panik unter der Bevölkerung zu säen."

